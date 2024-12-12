Чи готова Україна прийняти іноземні війська: заява Стефанішиної

У статті Politico зазначається, що прагнення України вступити до НАТО навряд чи реалізується, допоки на лінії фронту все ще гримить зброя.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, відповіла, чи готовий Київ прийняти іноземні війська на території держави.

Про це ждеться у статті Politico.

Журналіст видання поцікавився у Стефанішиної, чи готова Україна прийняти іноземні війська на своїй території.

Також читайте Іноземні війська та гарантії безпеки: коли Україна може стати членом НАТО

"Україна готова говорити про все, що працює", – відповіла віцепрем’єрка.

Автор публікації вказує, що це відображає реальність, що розвивається для України: її прагнення вступити до НАТО навряд чи реалізується, допоки на лінії фронту все ще гримить зброя.

У контексті членства в Альянсі Стефанішина націлилася на Німеччину через її "червоне світло". Урядовиця сказала: "Я не думаю, що є виправдання" позиції Німеччини. Відзначивши, що Берлін не зрушує з місця питання членства України в НАТО протягом десятиліть, Стефанішина додала: "Дійсно важко працювати з країною, де немає жодних підстав для такої негативної позиції".

Щодо позиції США, Стефанішина сказала, що "важко обговорювати членство (в НАТО – ред.) в останні моменти правління адміністрації (Байдена – ред.)". Водночас віцепрем’єрка але висловила сподівання щодо новообраного президента США Дональда Трампа.

"Найкращий спосіб побудувати діалог – це просто зустрітися з президентом Трампом", – сказала Стефанішина, підкресливши зустріч президента України Володимира Зеленського з республіканцем у Парижі.

Нагадаємо, 12 грудня президент Франції Еммануель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском план європейської миротворчої місії, яка б гарантувала, що РФ не порушить можливе припинення вогню та встановлену лінію розмежування в Україні.

Читайте також: