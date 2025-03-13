Чи готові США запровадити руйнівні санкції проти Росії: Бессент дав жорстку відповідь

Адміністрація Трампа вважає санкції уряду Байдена мінімальними та обіцяє чинити набагато жорсткіший тиск на Росію.
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація Білого дому не вагатиметься та запровадить максимальні економічні санкції проти РФ, якщо це допоможе всадити її за стіл переговорів з Україною та досягти мирного врегулювання конфлікту.
Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу CNBC.
"Я не збираюся розкривати наші карти на телебаченні, але я можу сказати, що я був дуже засмучений рівнем санкцій адміністрації Байдена. Вони, як я думаю, були мінімальними, тому що їх хвилювали внутрішні ціни на енергоносії… За шкалою від 0 до 10, я вважаю, санкції адміністрації Байдена проти Росії, ймовірно, на початковому етапі можна було б оцінити на "трійку"… Я можу вас запевнити, що ми без вагань піднімемо їх до 10", – сказав міністр.
Він додав, що запровадження жорсткіших санкцій – це лише частина плану Трампа щодо "підготовки поля для успішних переговорів".
"Він [Трамп – ред.] готовий чинити максимальний тиск на обидві сторони конфлікту", – наголосив Бессент.
Нагадаємо, за інформацією Bloomberg, у Трампа розглядають послаблення санкцій проти РФ, зокрема щодо обмеження на ціни її нафтового експорту.
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