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Чи готові в НАТО на компроміси з РФ: в Кабміні відповіли словами пісні Кароль

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Чи готові в НАТО на компроміси з РФ: в Кабміні відповіли словами пісні Кароль

Ольга Стефанішина / Фото: ТСН.ua

У Кабміні прокоментували, чи можливий компроміс НАТО з агресоркою Росією.

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина відповіла, чи готовий Північноатлантичний альянс на компроміси з Росією, яка 2022 року розпочала повномасштабне вторгнення до України.  

Про це вона розповіла в ефірі національного телемарафону, процитувавши слова однієї з пісень української співачки Тіни Кароль. 

"Таких розмов взагалі не ведеться на офіційному рівні навіть в кімнатах, де України немає за столом... Така дискусія є ознакою слабкості і як співає одна з українських співачок, Тіна Кароль: "здатись ти завжди встигнеш". Це не та річ, яку взагалі треба планувати... Такі заяви не є частиною будь-якої офіційної позиції. Більше того мова йде виключно про перемогу України і про розбудову сильнішої, потужнішої, безпекової організації", - прокоментувала Стефанішина.

Нагадаємо, Михайло Подоляк пояснив, чому Кремль прагне до "переговорів" з Україною.

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Дата публікації
Перегляди
1776
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