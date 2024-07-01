Чи готовий Путін до переговорів цього року: Пристайко про плани диктатора

Дипломат вважає, що Путін очікує на кращі умови для перемовин з Україною і не збирається найближчим часом сідати за стіл переговорів.

Російський диктатор Путін найближчим часом не сяде за стіл переговорів з Україною, тому що це йому невигідно.

Таку думку висловив ексочільник МЗС і колишній посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі "Еспресо".

Дипломат не підтримує рішення президента Зеленського про заборону будь-яких перемовин з РФ.

"Очевидно, що це була емоційна реакція (після злочинів РФ у Бучі – Ред.). Зараз Саміт миру, який проходив у Швейцарії, закінчився і переконливої перемоги ми не маємо. Але потрібно рухатись далі. Однак, для нашої влади буде нормальним заявляти про те, що наступний саміт буде більш успішнішим. Всі почули вже, що все одно нам доведеться розмовляти з Росією. Це неприємний момент, але без нього ніяк. Саме тому, зараз влада шукає аргументи для українців, як пояснити українцям, що зараз рішення немає, але воно буде наступного саміту", – каже Пристайко.

Дипломат вважає, що Путін очікує на кращі умови для перемовин з Україною і не збирається найближчим часом сідати за стіл переговорів.

"Зараз я не бачу причин для того, щоб Путін сідав за стіл перемовин з Зеленським. Зараз літо, дуже вдалий період для великих маневрів, які проводять росіяни.Тому, до завершення цього періоду, я не бачу ознак того, що перемовини відбудуться. Не факт, що перемовини будуть одразу після завершення сезону війни. Стає очевидним, що обидві сторони зайшли в глухий кут. Я не вірю в мирні переговори, я вірю в призупинення цієї війни", – додав він.

Чи можлиі переговори за допомогою посередників

"Кожна країна думає, що посередники трохи на чужій стороні. Працювати за допомогою посередників можна. Як це було із зерновою угодою. Але нам потрібно пам'ятати результат зернової угоди. Вона була зірвана. І це добре, що ми не погодилися на безкінечні компроміси і переговори. Я боюсь, що це очікує і такі мирні переговори", – підсумував Вадим Пристайко.

Раніше президент Зеленський назвав модель перемовин з Путіним, яка можлива зараз.

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