Чи готуються переговори Путіна і Трампа ще до інавгурації: у Кремлі відповіли

У Росії заявили про можливість контактів між Путіним і Дональдом Трампом ще до офіційного вступу останнього на посаду президента США.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков не виключив можливості спілкування глави РФ Путіна з Дональдом Трампом до інавгурації новообраного президента США.

Про це повідомляють росЗМІ.

"Воно (спілкування - ред.) не виключене. Він (Трамп) же говорив, що він буде дзвонити Путіну до інавгурації. Є його слова", – сказав Пєсков.

Під час спілкування журналісти поставили представнику Кремля запитання, чи зв'язувалися з адміністрації президента Росії або МЗС РФ зі штабом Трампа після виборів. "Ні. Чому ми маємо зв'язуватися?" – сказав Пєсков.

За його словами, з Джо Байденом, як із президентом, що залишає посаду, розмова Путіна не планується.

Також Пєсков, говорячи про потенційну можливість зустрічі лідерів РФ і США, наголосив, що будь-яка зустріч має бути добре підготовлена.

"За кожною зустріччю стоїть велика робота на експертному рівні. Поки що цієї роботи немає, та поки що й рано, з ким там працювати? З адміністрацією Байдена ми не працюємо. Якісь мізерні канали для спілкування технічного є, вони не мають субстантивного характеру", – сказав він.

Нагадаємо, раніше видання The New York Times написало, що після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США політика Вашингтону щодо підтримки України майже напевно зміниться. Але наразі неможливо сказати, як саме.

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