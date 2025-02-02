Чи контактувала Україна з новою командою Трампа: Зеленський відповів

Конкретної дати зустрічі президентів України та США наразі немає, але команди обох країн працюють над цим.

Україна вже мала кілька контактів із новою адміністрацією США на рівні радників. Детальніші домовленості можуть бути між лідерами двох держав.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Associated Press.

"У нас було кілька контактів на рівні його special envoy – і Кіт Келлог, і Майкл Волтц, і віце-президент – також був у нього контакт з моїм головним радником, очільником мого Офісу (Андрієм Єрмаком- ред.). Якісь контакти є. Вони були дуже непогані, але все одно все це було про загальні речі. Більш детальні домовленості можуть бути між мною та президентом Дональдом Трампом. Я вважаю, що це дуже важливо. Нам над цим треба більше працювати", - сказав Зеленський.

Він також додав, що Трамп наразі більш сфокусований на внутрішніх питаннях США, про що він обіцяв своїм виборцям.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що його зустріч з Дональдом Трампом може відбутися вже найближчим часом.

За його даними, українська влада має намір розпочати офіційні розмови та консультації одразу після інавгурації Трампа.

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