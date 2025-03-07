Чи має України вибачитися перед США: Подоляк прокоментував сварку в Білому домі

Водночас Михайло Подоляк підкреслив, що в України був і залишається один ворог – Володимир Путін і Російська Федерація.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що під час сварки з президентом США Дональдом Трампом Володимир Зеленський не припустився жодної помилки, і Україна не повинна вибачатися перед США за цей конфлікт.

Про це Подоляк сказав в інтерв'ю виданню Le Point.

"Він був абсолютно правий і за формою, і за змістом, намагаючись донести до наших американських партнерів ключову думку: без чинення тиску на Росію нічого зроблено не буде. Домогтися позитивних результатів, розраховуючи на добровільні поступки Москви, неможливо. Без примусу Росії неможливі мирні переговори... Тому ми не будемо вибачатися за ймовірну помилку, якої не було", – заявив радник керівника ОП.

Водночас Подоляк підкреслив, що в України був і залишається один ворог – Володимир Путін і Російська Федерація. А Дональд Трамп залишається партнером України, незважаючи на всі бурхливі дискусії останніх днів. Подоляк зазначив, що Україні необхідно продовжувати підтримувати конструктивні стосунки зі США і вирішувати розбіжності в рамках двосторонніх відносин.

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Радник керівника ОП також заявив, що ця зустріч "у певному сенсі виявилася корисною".

"Підкреслюючи наші відмінності, ми можемо прояснити свої погляди. На відміну від нас, США продовжують вважати, що Росія – це країна, з якою можна вести переговори. Виклавши наші розбіжності, я сподіваюся, що ми потім досягнемо консенсусу щодо низки пунктів: ми не можемо вести переговори з Росією; вона не хоче миру; вона продовжує бомбардувати цивільне населення; вона не хоче глобалізованого світу, в якому домінують Сполучені Штати", – зазначив Подоляк.

Нагадаємо, після суперечки у Білому домі президент України Володимир Зеленський залишив адміністрацію США з порожніми руками, а відносини між обома державами опинилися у руїнах. Тож тепер для усунення частини збитків докладаються серйозні зусилля.

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