Чи мають сенс вибачення Зеленського перед Трампом: дипломат дав відповідь

Колишній посол Роман Ващук нагадав про досвід Канади, яка виконала усі забаганки Штатів.
Потенційні вибачення президента України Володимира Зеленського перед його американським колегою Дональдом Трампом за інцидент, який стався під час саміту у Білому домі, не дадуть бажаного для нашої країни результату.
Таку думку бізнес-омбудсмен та колишній посол України у Канаді Роман Ващук висловив у твіті у соцмережі X.
Один з користувачів соцмережі написав пост про те, що якщо для відновлення допомоги США Україні потрібно перепросити, то це слід зробити. Однак Ващук у коментарях під цим дописом написав, що, окрім приниження, іншого результату це не дасть.
"Досвід Канади: виконані всі забаганки щодо наркотиків і кордону, а митні тарифи все одно встановлені. Це (само)деструктивна американська влада", — написав експосол, апелювавши тим, що Штати ввели 25% додаткові тарифи на імпорт з Канади. Щоправда, Трамп погодився на 30-денну паузу в контексті цього рішення, тож воно почне діяти 2 квітня.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський не має наміру перепрошувати Трампа або висловлювати жаль з приводу того, що сталося в Овальному кабінеті, як того неодноразово вимагало оточення президента США. За словами українського лідера, він нікого не ображав, а суперечка не була позитивною для жодної зі сторін.
Читайте також: