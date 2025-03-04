Чи мають сенс вибачення Зеленського перед Трампом: дипломат дав відповідь

Потенційні вибачення президента України Володимира Зеленського перед його американським колегою Дональдом Трампом за інцидент, який стався під час саміту у Білому домі, не дадуть бажаного для нашої країни результату.

Таку думку бізнес-омбудсмен та колишній посол України у Канаді Роман Ващук висловив у твіті у соцмережі X.

Один з користувачів соцмережі написав пост про те, що якщо для відновлення допомоги США Україні потрібно перепросити, то це слід зробити. Однак Ващук у коментарях під цим дописом написав, що, окрім приниження, іншого результату це не дасть.

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"Досвід Канади: виконані всі забаганки щодо наркотиків і кордону, а митні тарифи все одно встановлені. Це (само)деструктивна американська влада", — написав експосол, апелювавши тим, що Штати ввели 25% додаткові тарифи на імпорт з Канади. Щоправда, Трамп погодився на 30-денну паузу в контексті цього рішення, тож воно почне діяти 2 квітня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський не має наміру перепрошувати Трампа або висловлювати жаль з приводу того, що сталося в Овальному кабінеті, як того неодноразово вимагало оточення президента США. За словами українського лідера, він нікого не ображав, а суперечка не була позитивною для жодної зі сторін.

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