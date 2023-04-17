Чи міг знати Медведчук про повномасштабне вторгнення Росії: нардепи з ексОПЗЖ розповіли

Джерело з ОПЗЖ заявило, що Медведчук разом з Медведєвим та Володіним могли підбурювати Путіна до війни.

Підозрюваний у держзраді екснардеп Віктор Медведчук міг знати про плани Росії щодо повномасштабного вторгнення до України, припускають екссоратники політика. Водночас інших колег Медведчук переконував, що "вторгнення не буде".

Про це повідомляє "РБК-Україна".

"Я чув, що декого він нібито попередив про те, що їм варто від'їхати, не пояснивши причини. Але він мені цього не говорив", – розповів нардеп від "Платформи за життя та мир" Нестор Шуфрич, який був у складі фракції ОПЗЖ.

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Водночас деяких колег із фракції Медведчук переконував, що вторгнення РФ не буде. Однак соратників проросійського політика змусив засумніватися раптовий від'їзд до Білорусі 18 лютого дружини Медведчука – Оксани Марченко.

"У багатьох із нас тут також залишалися сім'ї, діти. Чи міг він хоча б сказати "вивезіть сім'ї"? Так, міг, але не сказав", – висловив своє обурення один із ексчленів фракції ОПЗЖ.

Ще одне джерело видання з табору ОПЗЖ розповіло, що Медведчук начебто передавав Кремлю "намальовану" соціологію про те, як сильно в Україні люблять Росію. Співрозмовник також сказав, що політик разом з іншими "яструбами" – заступником голови Радбезу РФ Дмитром Медведєвим та головою Держдуми В’ячеславом Володіним, які прагнули ескалації, – могли підбурювати президента Володимира Путіна до війни.

"Максимум, що міг зробити Медведчук – це хіба що навести на когось порчу", – заперечив ще один нардеп із колишньої ОПЗЖ.

Він також висловив сумнів у тому, що політик міг переконати когось у проросійських настроях по всій Україні.

"Адже там також є свої розвідки, які давали Путіну якісь довідки. На підставі їхніх даних і ухвалювалося рішення. Зрозуміло, що ці відомості були результатом хибних і чимось корупційних дій російських спецслужб", – заявив один і колишніх депутатів ОПЗЖ.

Нагадаємо, Медведчук підозрюється у державній зраді та порушенні звичаїв війни. Політика затримали в Україні у квітні 2022 року, коли той намагався втекти за межі держави. Згодом Медведчука обміняли на 200 українських полонених.

У січні 2023 року політик був позбавлений українського громадянства, Верховна Рада згодом позбавила Медведчука і мандата народного депутата. Тепер політик судиться проти парламенту.

У лютому секретар РНБО України Олексій Данілов інформував, що Медведчук пропонує завершити війну в Україні за так званим "корейським планом": коли частину держави росіяни відділять для себе, а та, яку не вдалося захопити, залишиться під контролем України.

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