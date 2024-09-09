Чи могла війна закінчитися у березні 2022-го: Нуланд розповіла, чому зірвалися переговори з РФ у Стамбулі

У березні 2022 року Україна вийшла зі Стамбульських угод із Росією після консультацій зі своїми західними партнерами.

Про це заявила колишня заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд в інтерв'ю, опублікованому на YouTube-каналі російського журналіста Михайла Зигаря.

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За її словами, Росія поставила низку несправедливих вимог, які фактично призвели б до демілітаризації України.

Нуланд нагадала, в якому важкому становищі була Україна станом на березень 2022 року. Водночас, і російська армія на початку вторгнення допустилася важливих помилок, тому сторони були зацікавлені у переговорах.

Колишня заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд / Фото: Getty Images

"Росія на той час була зацікавлена в тому, щоб хоча б подивитися, що вона може отримати, а Україна була зацікавлена в тому, щоб зупинити війну і прогнати росіян. Було що обговорювати. Турки запропонували майданчик. Насправді ми (США – ред.) були мало проінформовані про умови угоди", – каже ексзаступниця держсекретаря США.

Як пригадала Нуланд, наприкінці переговорів українська сторона запитала думки у США і союзників. За її словами, росіяни вимагали, щоб Україна відмовилася від низки систем озброєнь. Проте аналонічних зустрічних вимог Росії не висувалося.

"Україна, по суті, була б ослаблена як військова сила. Але від РФ не вимагали відступити. Від неї не вимагалося мати буферну зону на кордоні з Україною. Їй не забороняли тримати на кордоні будь-яке озброєння. Тому в українській делегації і поза нею стали ставити питання про те, чи ця угода хороша. І саме в цей момент вона розпалася. Але я думаю, що багато людей, і сам президент Зеленський підозрювали, що можуть потрапити у цю пастку. І якщо Путін міг отримати демілітаризовану Україну за безцінь, з чого йому відмовлятися (від подальшої агресії – Ред.)", – підсумувала Вікторія Нуланд.

Як РФ використовує для пропаганди заяву Нуланд

Центр протидії дезінформації зауважує, що російська пропаганда маніпулює заявою Вікторії Нуланд про Стамбульські угоди.

"Російські пропагандисти намагаються подати слова Нуланд про те, що Україна відмовилася приймати умови Стамбульських угод після консультацій з представниками Заходу, як зізнання у тому, що США та Британія нібито зірвали мирні переговори", – зазначають у ЦПД.

Таким чином РФ намагається зняти з себе відповідальність за продовження війни

"Водночас на українську аудиторію просувається наратив, буцімто переговірники у Стамбулі хотіли "здати Україну", а Захід запобіг цьому. Подібні меседжі просуваються задля дискредитації української влади", – пише Центр протидії дезінформації.

Нагадаємо, що у березні 2024 року газета The Wall Street Journal вперше розкрила подробиці угоди, яку РФ і Україна так і не підписали у Стамбулі на початку повномасштабного вторгнення.

Німецьке видання WELT опублікувало текст мирного договору, який Україна та РФ нібито могли підписати у квітні 2022 року.

Нагадаємо, лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, який у перші дні повномасштабної війни був учасником переговорів з росіянами у Білорусі, розповів, що "вони були готові закінчити війну".

Радник голови ОП Михайло Подоляк також пояснив, чи можна було зупинити війну на переговорах у Білорусі.

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