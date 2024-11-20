Чи може Путін погодитись на замороження війни: у Кремлі відповіли

В адміністрації кремлівського "фюрера" Володимира Путіна заявили, що диктатора не влаштує замороження війни. Мовляв, публікація Reuters не відповідає дійсності.

Про це заявив прессекретар "фюрера" Дмитро Пєсков у коментарях росЗМІ

З його слів, замороження війни Москву не влаштовує.

"Президент також уже говорив про те, що якийсь варіант заморозки цього конфлікту (війни в Україні — Ред.) нам не підійде. Нам важливо досягти своїх цілей, які всім добре відомі", — заявив Пєсков.

Втім, Путін начебто готовий до переговорів з Києвом. Речник Пєсков наголосив, що диктатор "дійсно неодноразово, а точніше, постійно заявляє про те, що він готовий до контактів і до переговорів".

Інформація Reuters

Видання з посиланням на п’ять джерел, обізнаних з думкою Кремля, повідомило, що Володимир Путін відкритий для обговорення угоди про припинення вогню в Україні з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Водночас він виключає будь-які серйозні територіальні поступки та наполягає на відмові України від прагнення приєднатися до НАТО.

Один з найкращих російських експертів з питань Америки Дмитро Саймс, який емігрував до США з Радянського Союзу 1973 року, сказав, що угоду про припинення вогню можна досягти відносно швидко. Але ширшої довгострокової угоди, яка враховувала б проблеми безпеки як України, так і Росії, було б надзвичайно складно досягти.

"На мій погляд, було б дуже важко досягти великої угоди, оскільки позиції обох сторін дуже далекі", – сказав Саймс.

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