"Чи може Путін програти війну?": політолог зі США вважає, що президент РФ фізично не переживе поразку

"Чи може Путін програти війну?": політолог зі США вважає, що президент РФ фізично не переживе поразку

Президент Росії Володимир Путін у разі поразки у війні проти України може повторити долю царя Миколи ІІ, тобто може втратити не лише владу, але й власне життя.

Путін також може увійти в історію як людина, яка втратила Україну.

Таку думку висловив політолог із Гарварда Грем Еллісон в інтерв'ю виданню Der Spiegel.

"Є одне питання, над яким найбільше розмірковує керівництво Пентагону та Білого дому: чи може Путін програти цю війну, і якщо поразка буде однозначною, чи зможе він її пережити? Я не знаю, яка їхня відповідь. Моя відповідь – ні", – сказав американський політолог.

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Еллісон додав, що Путін має рацію, вважаючи, що в разі явної поразки у війні він втратить владу і, можливо, своє життя – так само, як це зробив цар Микола II 1918 року.

"Путін увійде в російську історію як людина, яка втратила Україну і, можливо, навіть відродила її... Це не найкраща для нього перспектива", – зазначив експерт.

Він також висловив думку, якщо господареві Кремля доведеться обирати між поразкою та ескалацією насильства, він обере останнє.

Нагадаємо, напередодні російський правозахисник Марк Фейгін розповів, що не довіряючи генералам, Путін вирішив керувати війною власноруч – "у такому разі фінал буде схожим на долю Миколи ІІ. Він також сам очолював ставку у період Першої світової війни".

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