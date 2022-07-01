Чи може Росія вторгнутись до Молдови: в НАТО оцінили військові сили РФ

Чи може Росія вторгнутись до Молдови: в НАТО оцінили військові сили РФ

Росія намагається дестабілізувати Молдову, але наразі не становить військової загрози.

Адже РФ не має військового потенціалу для вторгнення в Молдову через невизнане Придністров'я.

Таку думку висловив заступника генерального секретаря НАТО Мірча Джоане в коментарі Moldova 1.

"Сьогодні ми не бачимо елементів військового занепокоєння, ми говоримо про це дуже чітко, немає занепокоєння щодо Республіки Молдова. У Російської Федерації немає військового потенціалу, але є елементи тиску, дестабілізації, заяв і погроз, зроблених Дмитром Медведєвим", - сказав він.

За його словами, НАТО продовжуватиме підтримувати Україну у війні проти Росії і змінцюватиме безпеку в Молдові.

Нагадаємо, заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв пригрозив Молдові заходами у відповідь на приєднання країни до санкцій проти РФ. Зокрема, він дав зрозуміти, що країна може перекрити Молдові газ.

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