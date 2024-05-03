Чи може Україна погодитися на "кордони 24 лютого": в ОП дали відповідь

Україна не погодитися на мирні переговори, якщо там буде йти мова про відмову від територій.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу".

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На питання журналіста, чи може Україна погодитися на так звані "кордони до 24 лютого 2022 року" (тобто відмову від Криму і окупованої до повномасштабного вторгнення частини Донбасу), Подоляк відповів категорично: "Ні, немає ніяких можливостей домовитись про такі кордони".

"Будь-які домовленості на умовах України означатимуть кінець Росії, у тому вигляді, який вона сьогодні має. Так само будь-які домовленості на умовах Росії означатимуть кінець України в тому вигляді, в якому є сьогодні. Це очевидні речі, і про це треба говорити", – каже Подоляк.

Радник керівника ОП наголосив, що Росія розуміє тільки силу. Тому щоб сформувати якісь переговори, потрібно завдати суттєвих поразок Росії на лінії фронту. А для цього нам потрібно більше зброї.

"Також треба говорити з нашими партнерами та країнами, які займають нейтральні позиції, що саме ми вкладаємо в розуміння переговорів. Щоб не було цих "фантастичних" пропозицій домовитись з Росією і віддати їй все, чого вона хоче, щоб отримати мир", – додав Подоляк.

Він не виключає, що Росія взагалі не хоче справжніх переговорів, а лише переговорів ультимативних.

"Мовляв, ви нам все віддасте, встанете на коліна, ми вас ще трохи повбиваємо, а потім поговоримо й ви підпишете капітуляцію. Хто сказав, що Росія, поки не програє, буде вести якісь інші переговори", – підсумував радник голови ОП.

Нагадаємо, лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, який у перші дні повномасштабної війни був учасником переговорів з росіянами у Білорусі, розповів, що росіяни "були готові закінчити війну".

Радник голови ОП Михайло Подоляк також пояснив, чи можна було зупинити війну на переговорах у Білорусі.

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