Чи може Україна погодитися на "кордони 24 лютого": в ОП дали відповідь

Подоляк наголосив, що "будь-які домовленості на умовах Росії означатимуть кінець України".
Україна не погодитися на мирні переговори, якщо там буде йти мова про відмову від територій.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу".
На питання журналіста, чи може Україна погодитися на так звані "кордони до 24 лютого 2022 року" (тобто відмову від Криму і окупованої до повномасштабного вторгнення частини Донбасу), Подоляк відповів категорично: "Ні, немає ніяких можливостей домовитись про такі кордони".
"Будь-які домовленості на умовах України означатимуть кінець Росії, у тому вигляді, який вона сьогодні має. Так само будь-які домовленості на умовах Росії означатимуть кінець України в тому вигляді, в якому є сьогодні. Це очевидні речі, і про це треба говорити", – каже Подоляк.
Радник керівника ОП наголосив, що Росія розуміє тільки силу. Тому щоб сформувати якісь переговори, потрібно завдати суттєвих поразок Росії на лінії фронту. А для цього нам потрібно більше зброї.
"Також треба говорити з нашими партнерами та країнами, які займають нейтральні позиції, що саме ми вкладаємо в розуміння переговорів. Щоб не було цих "фантастичних" пропозицій домовитись з Росією і віддати їй все, чого вона хоче, щоб отримати мир", – додав Подоляк.
Він не виключає, що Росія взагалі не хоче справжніх переговорів, а лише переговорів ультимативних.
"Мовляв, ви нам все віддасте, встанете на коліна, ми вас ще трохи повбиваємо, а потім поговоримо й ви підпишете капітуляцію. Хто сказав, що Росія, поки не програє, буде вести якісь інші переговори", – підсумував радник голови ОП.
Нагадаємо, лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, який у перші дні повномасштабної війни був учасником переговорів з росіянами у Білорусі, розповів, що росіяни "були готові закінчити війну".
Радник голови ОП Михайло Подоляк також пояснив, чи можна було зупинити війну на переговорах у Білорусі.
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