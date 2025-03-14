Чи може Україна відмовитися від частини територій: Шмигаль прокоментував

Україна в жодному разі не буде поступатися своїми територіями. Така позиція глави держави Володимира Зеленського, яку він "неодноразово висловлював".

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду в парламенті.

"Територіальна цілісність і суверенітет нашої держави – це пріоритет номер один для нас, це визначено Статутом ООН, міжнародним законодавством", – зауважив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що після переговорів України та США у Джидді американський держсекретар Марко Рубіо зауважив, що питання територіальних поступок порушувалося. З його слів, військового вирішення російсько-української війни не існує. Крім того, президент США Дональд Трамп зазначив, що Білий дім обговорював з Києвом "землі, які можуть бути збережені та втрачені".

Нагадаємо, раніше в США зробили шокувальну заяву про територіальні поступки України. Державний секретар Марко Рубіо наголосив, що "обидві сторони повинні прийти до розуміння того, що військового вирішення цієї ситуації не існує".

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