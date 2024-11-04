Чи може війна завершитись без деокупації територій України: Єрмак дав відповідь

Єрмак наголосив, що жодне дипломатичне рішення не повинно допускати повторення агресії в майбутньому.

В Україні війна може закінчитися різними шляхами і один із таких шляхів – це є дипломатичний шлях.

Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук на інформаційному марафоні "Єдині новини".

"Але цей дипломатичний шлях не може починатися ні з лінії 24 лютого 2022 року. Це буде несправедливо, це буде неправильно і це не буде відповідати міжнародному праву і це, на жаль, створить загрози, що це може повторитися. Це моя думка", - зазначив Єрмак.

Керівник Офісу президента додав, що Україна повинна повернути всі свої території та всіх своїх людей.

Нагадаємо, колишній очільник МЗС Павло Клімкін зазначив, що зміни в Конгресі США після виборів матимуть не менший вплив, ніж постать нового американського президента. Він підкреслив, що результати президентських виборів у США, які відбудуться 5 листопада, визначать не лише подальший курс для розвитку України.

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