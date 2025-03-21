Чи можливі 30 днів без війни: Фесенко докладно про ймовірні сценарії переговорів

На думку Фесенка, якщо мирні переговори зайдуть у глухий кут, або будуть зірвані, і війна відновиться, то Трамп може втратити інтерес до України.

Український політолог Володимир Фесенко розповів, чи можливі 30 днів припинення вогню та подальше завершення війни.

Про ймовірні сценарії розвитку ситуації навколо мирних переговорів експерт написав на своїй сторінці у Facebook.

Він наголосив, що на тлі переговорів США з РФ з одного боку та США з Україною з іншого, вперше з весни 2022 року, коли було перервано мирні переговори, знову виникла потенційна можливість припинення війни в Україні.

Чи вдасться домовитися про 30 днів перемир'я чи про повне завершення воєнних дій

На думку Фесенка, Путін опинився перед дилемою – Трамп чи Україна.

"З одного боку, Путіну явно дуже хочеться продовжити велику переговорну гру з Трампом з виходом на якусь "Велику угоду" між США та Росією. З іншого боку, ідея-фікс для Путіна – знищення України як незалежної та прозахідної держави. Задля цього він і розпочинав нинішню війну проти України", – каже експерт.

Можливі сценарії подальшого розвитку ситуації з мирними переговорами, на думку Фесенка

1. Прямі мирні переговори між Росією та Україною за посередництва США.

"Сторони домовляються про припинення вогню (часткове або повне, на 30 днів або інший термін, швидше за все, про поетапне припинення вогню) з одночасним прийняттям політичної заяви про продовження мирних переговорів для досягнення всеосяжного мирного договору", — пише політолог.

Він припускає, що в цьому випадку США можуть скасувати частину санкцій проти Росії. А далі все залежить від того, чи буде продовжено припинення вогню через 30 днів і наскільки результативно будуть мирні переговори.

1-А. Припинення вогню продовжується після 30-денного перемир'я.

У такому разі, вважає Фесенко, США скасовують ще частину санкцій проти Росії.

"Війна поступово припиняється, але сторони не зможуть досягти всеосяжної мирної угоди через принципові протиріччя з питання про статус окупованих територій та низку інших проблем. Натомість може бути підписана політична угода з тих питань, з яких сторони зможуть знайти компроміс", — пише політолог.

1-Б. 30-денне перемир'я зривається через численні порушення, або не продовжується.

За такого сценарію воєнні дії відновлюються. Мирні переговори можуть продовжитися, але можуть бути припинені з подальшим поновленням, вважає Фесенко.

2. Мирні переговори починаються, але затягуються на невизначений час і призводять до припинення вогню.

У такому разі одночасно тривають і мирні переговори, і військові дії.

3. Мирні переговори заходять у глухий кут.

"Після цього мирні переговори припиняються, війна триває", – припускає Фесенко.

Також читайте Зеленський назвав один з найперших кроків для завершення війни

На даний момент найімовірнішим експерт називає перший сценарій.

"Перший етап – припинення вогню по портах та об'єктах енергетичної інфраструктури. Якщо ця угода виконуватиметься, то другий етап – припинення вогню в повітрі та на морі. Третій та найскладніший етап – припинення вогню на суші", – пише політолог.

Він вважає, що досить складно досягти повного припинення вогню до Великодня (20 квітня).

Демілітаризована зона

На думку Фесенка, для стійкого та стабільного припинення вогню бажано створити вздовж лінії зіткнення нейтральну та демілітаризовану зону, з якої необхідно вивести все важке озброєння. Те саме бажано зробити і вздовж російсько-українського кордону.

Також читайте Путін не має отримати право вето на західних миротворців – очільник МЗС Британії

Фесенко звертає увагу на проблему введення миротворців: РФ категорично проти участі країн НАТО у ролі миротворців, а Україна буде проти участі країн ОДКБ (військових союзників Росії) у ролі миротворців.

"І тоді для формування корпусу миротворців доведеться шукати щодо нейтральні країни, які влаштують і Росію, і Україну. Деякі політики та експерти вважають, що своїх миротворців для забезпечення перемир'я в Україні можуть надати Китай та Індія, або інші країни, які не залучені до конфлікту. Але поки що це суто теоретичні припущення", — вважає експерт.

Що робитиме Трамп, якщо мирні переговори зайдуть у глухий кут

На думку Фесенка, якщо мирні переговори зайдуть у глухий кут, або будуть зірвані, і війна відновиться, то Трамп через деякий час може втратити інтерес до України та мирних переговорів, а також і до спроб домовитися з Путіним.

Також читайте Є контури мирної угоди про закінчення війни в Україні – Трамп

"Якщо у разі продовження військових дій Росії не вдасться досягти істотних успіхів, і війна надовго застрягне в позиційній фазі, то через деякий час (можливо наприкінці 2025 року) будуть зроблені нові спроби поновлення переговорів про завершення війни в Україні, але, мабуть, уже без участі США", - підсумував він.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що ООН не може забезпечити безпеку України.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали в Telegram та Viber.