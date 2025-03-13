Чи можливий "Мінськ-3": Єрмак заперечив ймовірність заморожування війни

Керівник ОПУ запевнив, що Україна не підписуватиме угод на кшталт Будапештського меморандуму, які не спрацюють.

Україна ніколи не погодиться на заморожування конфлікту. США також виступають проти такого сценарію.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі національного марафону "Єдині новини".

"Це дуже важливе питання і ми дуже чітко говорили про те, що ми ніколи не підемо на заморожений конфлікт. Ми точно проти, і тут наші позиції повністю збігаються з американськими партнерами. Вони теж проти замороженого конфлікту, вони теж проти так званого "Мінську-3" або якихось домовленостей, як Будапештський меморандум, чи інші, які, на жаль, не спрацювали", – сказав Єрмак.

Він зауважив, що всі усвідомлюють цю позицію і зробили свої висновки. І саме тому зустріч у Джидді була дуже успішною, але "це тільки початок".

"Перед нами велика робота. Головне, що Україна не на самоті, Україна з партнерами, зокрема з нашими європейськими партнерами. Ми на постійному зв'язку, ми інформуємо їх, що відбувається. Я думаю, що ті, хто слідкував, побачили навіть окреме положення, яке зафіксовано, про те, про що ми домовилися з американськими партнерами: що обов'язково представники Європи будуть брати участь у мирному процесі", – наголосив керівник ОПУ.

Нагадаємо, прем'єр Британії закликав союзників посилити тиск на Росію й надати гарантії безпеки України. Стармер додав, що Путін "проходить перевірку", а його опір гарантіям безпеки "лише зміцнює впевненість", що диктатор порушить майбутню мирну угоду.

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