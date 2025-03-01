Чи можна врятувати стосунки зі США: Зеленський відповів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відносини між Україною та США неможливо зруйнувати, адже вони ґрунтуються не лише на політиці, а й на історичному зв’язку між народами.

Про це він сказав в інтерв’ю FoxNews.

“Так, звісно, це може бути порушено. Але це більше, ніж просто відносини між президентами. Це історичні зв’язки, сильні зв’язки між нашими народами”, – наголосив Зеленський.

Президент особливо відзначив роль американців у допомозі Україні.

“Я завжди дякую вашому народу. Саме ваші люди допомагають зберігати наших людей”, – сказав він.

Також Зеленський висловив подяку Конгресу та президенту США, але підкреслив, що найважливішим є саме народна підтримка.

“Ми маємо ці сильні зв’язки, і я вірю, що вони залишаться”, – підсумував він.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна підписати угоду щодо мінералів. Але лише підписання недостатньо.

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