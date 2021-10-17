Чи можуть Медведчука обміняти на українських бранців Кремля: пояснення Зеленського

Чи можуть Медведчука обміняти на українських бранців Кремля: пояснення Зеленського

Президент розповів, за яких умов можливий обмін Медведчука на полонених з Росії.

Україна могла б розглянути обмін з РФ підозрюваного в держзраді депутата ОПЗЖ Віктора Медведчука на українських полонених і політв'язнів, якби політик мав російське громадянство.

Про це інформують Факти ICTV.

Також читайте Прокуратура оскаржить рішення про запобіжний захід Медведчуку

Глава держави пояснив, що Медведчук є громадянином України й щодо нього застосовується українське законодавство. За його словами, Кремль не пропонував "залишити в спокої" Медведчука в обмін на якісь поступки.

"Якби Росія підтвердила, що в пана Медведчука є російське громадянство (ну наприклад, цілком можливо), то ми б із задоволенням після цього підтвердження чи хоча б натяку розглянули можливості обміну пана Медведчука на дійсно героїв і громадян України, які перебувають не в Україні", — сказав Зеленський.

Нагадаємо:

11 жовтня Медведчуку вручили клопотання про арешт або заставу у розмірі 1 мільярд гривень.

про арешт або заставу у розмірі 1 мільярд гривень. 12 жовтня суддя відхилила клопотання прокурора і залишила Медведчука під домашнім арештом.

Народного депутата Віктора Медведчука підозрюють в тому, що через його дії в 2014-2015 роках енергетична сфера України була поставлена у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій на Донбасі. Саме за сприяння Медведчука були організовані незаконні схеми для постачання вугілля з окупованого Донбасу на державні підприємства України.

в тому, що через його дії в 2014-2015 роках енергетична сфера України була поставлена у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій на Донбасі. Саме за сприяння Медведчука були організовані незаконні схеми для постачання вугілля з окупованого Донбасу на державні підприємства України. Оприлюднені СБУ записи розмов народного депутата Віктора Медведчука підтверджують існування "вугільної схеми" та зацікавленість у ній влади РФ та колишніх вищих посадовців української держави.

народного депутата Віктора Медведчука підтверджують існування "вугільної схеми" та зацікавленість у ній влади РФ та колишніх вищих посадовців української держави. Перед початком судового засідання нардеп поспілкувався із журналістами, вкотре заявивши, що справа проти нього – "туфта й фальсифікація". Він назвав несправжніми всі записи розмов, якими слідство доказує його вину.

Новини України: Медведчуку обрали запобіжний захід

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання