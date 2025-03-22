Чи можуть об'єднатися США і Росія: президент Чехії дав чітку відповідь

Можливість об'єднання США і Росії президент Чехії Петр Павел назвав "дикою гіпотезою".

Таку думку президент Чехії висловив в ефірі національного телемарафону.

"Це схоже на дику гіпотезу. Сполучені Штати ясно задекларували, що їхній найперший противник – це Китай. Вони не вбачають в Росії первинну загрозу сьогодні. Але, звісно, вони розуміють, що Росія – недружня країна", – сказав він.

Водночас Петр Павел не виключає ймовірності, що американська влада хоче укласти угоду з Росією стосовно закінчення війни в Україні.

"Ймовірно, що сьогоднішня американська влада хоче укласти угоду з Росією щодо закінчення війни в Україні. А також укласти якісь угоди, які принесуть економічні переваги. Але Росія ніколи не стане партнером США у боротьбі з Китаєм. Якщо в США і є партнери в світі, то це, в першу чергу, Європа. Бо ми – демократичні країни, ми сповідуємо ті самі цінності, і мені здається, що так воно і буде далі. Бо навіть американський президент ніколи не відкидав демократичних принципів. Тож мені здається такий сценарій диким, що система в США зміниться повністю", – резючував чеський президент.

Раніше Петр Павел заявив, що Росія не має реальної волі припиняти війну та використовує масовані удари для тиску на українське суспільство.

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