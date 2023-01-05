Чи можуть союзники взяти участь у війні з РФ на території України ‒ Кулеба розповів

Кулеба пояснив, що українці впевнені у своїх силах і просять лише зброю.

Україна ніколи не просила інші держави надсилати свої війська для боротьби з Росією.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Al Aan TV.

У відповідь на питання журналістів про те, чи можлива участь у війні сил інших країн, Кулеба наголосив, що українців впевнені у своїх силах захистити Україну.

"Ми ніколи, навіть у найтемніші моменти, не просили іноземних солдатів приходити на нашу землю. Ми ніколи не просили інші країни надсилати війська до України. Ми розуміємо, що це наша країна і ми має захищати її", – зазначив очільник МЗС.

Міністр пояснив, що дійсно Київ просить міжнародну спільноту допомогти зброєю та технікою, адже російська армія перевершує ЗСУ "як за чисельним складом, так і зброєю".

Раніше військовий експерт Олег Жданов пояснив, чи може хтось з країн-партнерок почати бойові дії проти Росії з території України.

Нагадаємо, що Франція передасть Україні БТРи Bastion і колісні танки AMX-10RC. А президент США Джо Байден розглядає можливість передавання Україні БМП Bradley.

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