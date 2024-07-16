Чи можуть Угорщину позбавити головування у Євросоюзі: відповідь Єврокомісії

Угорщину не позбавлять головування в Євросоюзі, однак країни-члени блоку ігноруватимуть рішення країни, щоб "показати, що не погоджуються із політикою пана Орбана".

У Євросоюзі немає жодної юридичної можливості позбавити Угорщину головування за скандальні візити прем'єра Віктора Орбана до Росії та Китаю.

Про це в інтерв'ю "Суспільному" заявила віце-президентка Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова.

"Я юрист, тому дам суху відповідь юриста: ми не можемо позбавити Угорщину головування. Немає жодної можливості це зробити. Але ми можемо бойкотувати і відкрито показати, що не погоджуємось із політикою пана Орбана", - зазначила Юрова.

За її словами, у блоці вже поступово готуються до головування Польщі, яке розпочнеться 2025 року.

Також Юрова запевнила, що, незважаючи на скандальну позицію Орбана, завдати шкоди всередині ЄС він не зможе.

"Угорське головування припадає на той час, коли Рада не прийматиме жодних ключових рішень, оскільки ми на початку законодавчого періоду зміни мандатів в інститутах", - уточнила віце-президент ЄК.

Нагадаємо, після свого турне до Росії та Китаю Орбан передав лідерам Європейського Союзу свій "мирний план" щодо війни Росії в Україні. За його словами, США, Європа, Китай і Туреччина "можуть зіграти вирішальну роль як посередники" у війні. Зокрема, особливу роль він надав експрезидент США Дональду Трампу, який "прихильний до миру".

Однак Financial Times з посиланням на власні джерела написало, що лідери ЄС готують відповідь на "зовнішньополітичні прогулянки" Віктора Орбана до Москви. Адже його спроби проводити "позаштатну дипломатію" суперечать договорам блоку.

Бойкот для Орбана – МЗС ЄС ігнорують саміт?

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