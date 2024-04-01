Чи можуть журналісти бути заброньовані від мобілізації: у Раді все пояснили

За словами Ярослава Юрчишина, в Україні інформаційний напрямок не розглядається як окремий напрямок боротьби.

Нардеп, голова комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин прокоментував інформацію про те, що обговорюється питання бронювання журналістів. Він відповів, чи це можливо в українських умовах.

Про це народний обранець розповів у інтерв’ю виданню "РБК-Україна".

Юрчишин нагадав, що саме бронюваннявід мобілізації в Україні існує в інших важливих галузях. Тобто заброньованими можуть бути до 50% робітників певних підприємств чи відомств.

"Але говорити про саме бронювання журналістів не доводиться з багатьох причин. У нас, по-перше, немає такої розкоші, як в Росії, які просто всі федеральні канали забронювали, вони не призиваються на "СВО". У нас немає стільки мобілізаційного ресурсу, як в Росії", – пояснив нардеп.

По-друге, зазначив він, в Україні інформаційний напрямок не розглядається як окремий напрямок боротьби: "Інформаційний фронт як такий існує, але ми його ігноруємо. Ми сподіваємося на свідомість наших медіа".

Водночас Юрчишин зазначив, що мобілізація працівників медіа – це величезний козир, адже найкращі пресофіцери – це вихідці зі ЗМІ.

"Звісно, вони набагато краще працюють з журналістами, і розуміють, що показувати, як показувати, що журналіст нам не ворог, а людина, яка прийде, покаже ваш напрямок, а потім на цей напрямок приїде додаткова амуніція, зброя і волонтерська допомога", – розповів очільник комітету з питань свободи слова.

До слова, розглядаючи правки до законопроєкту про мобілізацію, парламентський комітет з нацбезпеки, оборони та розвідки відхилив прив’язування бронювання до зарплат. Можливість бронювання пропонують залишити для тих, хто працює на критично важливих підприємствах, в органах державної влади.

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