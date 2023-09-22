Чи нададуть Україні $24 млрд: Байден каже, що розраховує на "розум Конгресу США"

Байден запевнив, що всі американці, як демократи, так і республіканці, підтримують Україну у її боротьбі за свободу

Президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден провели зустріч в Овальному кабінеті, під час якої Байден запевнив, що разом із партнерами та союзниками американський народ сповнений рішучості і надалі допомагати українцям.

Про це передає CNN.

Глава Білого дому сказав Зеленському, що з наближенням зими "народ України готовий протистояти майбутнім бідам, і американський народ збирається й надалі залишатися з вами".

Після його слова журналіст запитав Зеленського, чи отримав він якісь запевнення від Конгресу щодо фінансування додаткової допомоги. Байден втрутився, сказавши:

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"Я розраховую на розумний розсуд Конгресу Сполучених Штатів — альтернативи немає", — сказав президент США.

Щодо допомоги, оголошеної сьогодні, Байден детально розповів про військову підтримку України в її триваючій боротьбі проти вторгнення Росії.

"Сьогодні я схвалив наступний транш допомоги США в галузі безпеки для України, включаючи більше артилерії, більше боєприпасів, більше протитанкової зброї, і наступного тижня перші американські танки Abrams будуть доставлені в Україну", — сказав глава Білого дому у розширеній двосторонній зустрічі з членами Кабінету міністрів та українською делегацією.

"Ми також зосереджені на посиленні можливостей протиповітряної оборони України, щоб захистити критичну інфраструктуру, яка забезпечує теплом і світлом у найхолодніші та найтемніші дні року", — додав він.

Далі Байден висловив оптимістичну оцінку американської підтримки України, коли вона відбиває російські атаки.

"Американський народ — демократи, республіканці, родини по всій нашій країні — розуміють, за що бореться Україна, захищаючи те, що покоління американців також захищали та зберігали. Це досить просто: свобода та суверенітет. Тому ми підтримуємо справедливий і міцний мир, який поважає суверенітет України та її територіальної цілісності", — наголосив американський президент.

Байден нагадав, що на початку цього тижня на Генеральній асамблеї ООН чітко дав зрозуміти, що жодна нація не може бути по-справжньому безпечною у світі, якщо світ не встане й не захистить свободу України перед обличчям російської жорстокості та агресії.

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"Саме тому ми зібрали коаліцію з понад 50 країн, щоб допомогти Україні захиститися", – сказав Джо Байден в Овальному кабінеті Білого дому.

Він додав, що США разом із іншими лідерами G7 та іншими міжнародними партнерами розпочали процес "формалізації нашої довгострокової відданості безпеці України".

Нагадаємо, що президенти США і України Джо Байден та Володимир Зеленський розпочали зустріч у Білому домі.

Під час зустрічі глава Білого дому заявив, що народ України продемонстрував величезну хоробрість.

Також Пентагон оголосив про додаткову безпекову допомогу Україні.