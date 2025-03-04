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Чи налаштований Зеленський на переговори зі США: в Офісі президента відповіли

Чи налаштований Зеленський на переговори зі США: в Офісі президента відповіли

Президент Зеленський налаштований на ведення переговорів із американською адміністрацію / Фото: Associated Press

Україна готова на подальший конструктивний діалог із США.

Президент України Володимир Зеленський абсолютно конструктивно налаштований на ведення переговорів із американською адміністрацією.

Про це повідомив заступник керівника ОП Ігор Брусило в ефірі "Ми-Україна".

"Ця тема обговорюється. Президент України Володимир Зеленський абсолютно конструктивно налаштований на ведення переговорів. Всі заяви, які були зроблені попередньо по відношенню до американської сторони – саме в плані співробітництва – економічного, військового, безпекового – залишаються в силі", – зазначив він.

Саме конструктивного діалогу зі США потребує Україна, додав Ігор Брусило.

"Конструктивного діалогу... З тим, щоби вислухати позиції обох сторін, зрозуміти позицію України в цій війні, тому що Україна є жертвою повномасштабної російської агресії. І це має бути враховано. Тому зараз і працює як президент, так і команда президента, щоби забезпечити самі сильні гарантії безпеки для того, щоб мир був сталим. Щоби не повертатися знову як до порушення режиму припинення вогню, так і перемир'я", – зазначив він.

Тим часом США призупинили військову допомогу Україні. Вже стало відомо, як це вплине на перебіг війни.

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