Чи налаштований Зеленський на переговори зі США: в Офісі президента відповіли

Президент України Володимир Зеленський абсолютно конструктивно налаштований на ведення переговорів із американською адміністрацією.

Про це повідомив заступник керівника ОП Ігор Брусило в ефірі "Ми-Україна".

"Ця тема обговорюється. Президент України Володимир Зеленський абсолютно конструктивно налаштований на ведення переговорів. Всі заяви, які були зроблені попередньо по відношенню до американської сторони – саме в плані співробітництва – економічного, військового, безпекового – залишаються в силі", – зазначив він.

Саме конструктивного діалогу зі США потребує Україна, додав Ігор Брусило.

"Конструктивного діалогу... З тим, щоби вислухати позиції обох сторін, зрозуміти позицію України в цій війні, тому що Україна є жертвою повномасштабної російської агресії. І це має бути враховано. Тому зараз і працює як президент, так і команда президента, щоби забезпечити самі сильні гарантії безпеки для того, щоб мир був сталим. Щоби не повертатися знову як до порушення режиму припинення вогню, так і перемир'я", – зазначив він.

Тим часом США призупинили військову допомогу Україні. Вже стало відомо, як це вплине на перебіг війни.

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