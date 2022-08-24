"Чи не забагато дозволено одній державі?" Зеленський нагадав ООН про створений РФ голод та інші її вчинки

Росія поставила світ на межу небаченого голоду, а також свідомо намагається привести десятки мільйонів людей до енергетичної бідності.

І це робить постійний член Ради Безпеки ООН, який досі має привілей права вето.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у виступі перед Радбезом ООН 24 серпня.

"Росія поставила світ на межу небаченого голоду. Це факт, що російська блокада українських портів на Чорному і Азовському морях посилила дефіцит на продовольчому ринку, який був і без того дестабілізований. І це на фоні жахливої кліматичної ситуації у різних частинах планети – чого вартує одна лише посуха в Європі, найбільша за 500 років", – зауважив глава держави.

Він додав, що на щастя, вдалося досягти таких умов, за яких Росія змушена була прийняти умови міжнародної спільноти, і завдяки цьому зерновий експорт з трьох українських портів був відновлений. Це знімає частину напруги на продовольчому ринку, проте не знімає загрозу повністю.

Зеленський наголосив, що лише повноцінне відновлення українського аграрного експорту без будь-яких перешкод може бути гарантією того, що десятки мільйонів людей по всьому світу матимуть, що їсти.

"І чи не обурює вас те, що навіть зараз, у 21-му столітті, ще доводиться боротися, щоб врятувати десятки мільйонів людей в різних країнах від штучного голоду, саме штучного голоду, який спровокувала одна держава своєю божевільною агресією? І це також факт. Українців – обурює. Не для того створили ООН, щоб і в 21-му столітті обговорювати те, що мало давно залишитися в минулому", – зауважив український лідер.

Він додав, що вже найближчими тижнями необхідно зробити все, щоб розширити зернову експортну ініціативу, що існує.

"Ми беремо інший аспект – енергетику. Це факт, що Росія свідомо намагається привести десятки мільйонів людей до енергетичної бідності. Позбавити їх нормального доступу до базових благ, свідомо накручуючи енергетичні ціни", – звернув увагу Зеленський, наголосивши, що це робить постійний член Радбезу ООН, який досі має привілей права вето.

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"Енергетична криза для Європи, загроза масштабного голоду, політичного хаосу для країн Африки і Азії, цінова криза для усього світу. Чи не забагато дозволено одній державі, чий представник сидить серед вас?" – поставив запитання глава держави членам Радбезу ООН.

Нагадаємо, у межах свого виступу Зеленський також повідомив, що збереження Україною незалежності, гарантування її безпеки та повернення нормальних економічних зв’язків захистить світ від тих криз, які всі змушені переживати зараз.

Потужна промова Зеленського на Радбезі ООН

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