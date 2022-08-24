"Чи не забагато дозволено одній державі?" Зеленський нагадав ООН про створений РФ голод та інші її вчинки

Росія поставила світ на межу небаченого голоду, а також свідомо намагається привести десятки мільйонів людей до енергетичної бідності.
І це робить постійний член Ради Безпеки ООН, який досі має привілей права вето.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у виступі перед Радбезом ООН 24 серпня.
"Росія поставила світ на межу небаченого голоду. Це факт, що російська блокада українських портів на Чорному і Азовському морях посилила дефіцит на продовольчому ринку, який був і без того дестабілізований. І це на фоні жахливої кліматичної ситуації у різних частинах планети – чого вартує одна лише посуха в Європі, найбільша за 500 років", – зауважив глава держави.
Він додав, що на щастя, вдалося досягти таких умов, за яких Росія змушена була прийняти умови міжнародної спільноти, і завдяки цьому зерновий експорт з трьох українських портів був відновлений. Це знімає частину напруги на продовольчому ринку, проте не знімає загрозу повністю.
Зеленський наголосив, що лише повноцінне відновлення українського аграрного експорту без будь-яких перешкод може бути гарантією того, що десятки мільйонів людей по всьому світу матимуть, що їсти.
"І чи не обурює вас те, що навіть зараз, у 21-му столітті, ще доводиться боротися, щоб врятувати десятки мільйонів людей в різних країнах від штучного голоду, саме штучного голоду, який спровокувала одна держава своєю божевільною агресією? І це також факт. Українців – обурює. Не для того створили ООН, щоб і в 21-му столітті обговорювати те, що мало давно залишитися в минулому", – зауважив український лідер.
Він додав, що вже найближчими тижнями необхідно зробити все, щоб розширити зернову експортну ініціативу, що існує.
"Ми беремо інший аспект – енергетику. Це факт, що Росія свідомо намагається привести десятки мільйонів людей до енергетичної бідності. Позбавити їх нормального доступу до базових благ, свідомо накручуючи енергетичні ціни", – звернув увагу Зеленський, наголосивши, що це робить постійний член Радбезу ООН, який досі має привілей права вето.
"Енергетична криза для Європи, загроза масштабного голоду, політичного хаосу для країн Африки і Азії, цінова криза для усього світу. Чи не забагато дозволено одній державі, чий представник сидить серед вас?" – поставив запитання глава держави членам Радбезу ООН.
Нагадаємо, у межах свого виступу Зеленський також повідомив, що збереження Україною незалежності, гарантування її безпеки та повернення нормальних економічних зв’язків захистить світ від тих криз, які всі змушені переживати зараз.
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