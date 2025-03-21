Чи несе небезпеку план Трампа щодо керування АЕС України - розбір The New York Times

Адміністрація Трампа каже, що Сполучені Штати можуть бути дуже корисними в управлінні атомними станціями.

У Білому домі заявляють, що під час нещодавньої телефонної розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа, зокрема, порушувалося й питання вітчизняних атомних електростанцій і їхнього можливого управління з боку США.

Чи може це стати своєрідною гарантією безпеки для України від російської агресії - пише видання The New York Times.

Медіа відзначає, що саме ЗАЕС є однією з кількох українських атомних електростанцій, які перейшли на ядерне паливо від американської компанії Westinghouse. І коли 2022 року росіяни окупували станцію, "Росатом" отримав повідомлення від американського уряду, що якщо вони перейматимуть використовувані Westinghouse технології, то стануть обʼєктом санкцій.

"США хвилювалися, що окупанти вкрадуть інтелектуальну власність і чутливі технології, які використовує американський виробник", - зазначають журналісти.

Оскільки американськ технології на обʼєкті вже використовуються, працювати на ЗАЕС американцям теоретично буде легше. Однак є і кілька перепон. По-перше, після років фактичного простою, кількох обстрілів і руйнування дамби неподалік станції потрібне відновлення, яке може зайняти два-три роки. По-друге, виведення АЕС з державної власності ― болюче питання і для українського народу, і для держбюджету, адже "Енергоатом", який забезпечує діяльність українських АЕС, є прибутковим підприємством, що для теперішньої України вкрай важливо.

"Якщо внаслідок американського втручання ЗАЕС і дотичні території повернуться під контроль українських військ, це полегшить процес переговорів. Та залишиться одне питання - як далеко мають відійти російські війська. Адже треба врахувати вразливість атомних обʼєктів перед дроновими атаками та артилерійськими обстрілами", - зазначає медіа.

Нагадаємо, Дональд Трамп під час телефонної розмови Володимиром Зеленським у середу, 19 березня, запропонував передати українські АЕС у власність США.

Як повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, президент США обговорив із Зеленським українське електропостачання та атомні електростанції.

"Він сказав, що США могли б бути дуже корисними у забезпеченні роботи цих станцій. Якби США володіли цими станціями, це було б найкращим захистом цієї інфраструктури та підтримкою української енергетичної інфраструктури", — зазначила прессекретарка Білого дому.

Довідка:

Усі атомні станції України належать компанії "Енергоатом", 100% акцій якої є державними. В Україні наразі функціонують три АЕС - Рівненська, Хмельницька та Південноукраїнська. Чорнобильська АЕС закрита, а Запорізька окупована і зупинена.

Читайте також: