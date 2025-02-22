Чи отримає Україна винищувачі F-16 від Нідерландів: Зеленський відповів

Посилення військової потужності є ключовим фактором безпеки України та всієї Європи.

Президент України Володимир Зеленський продовжив важливий діалог із Прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом після їхньої зустрічі в Мюнхені. Одна з важливих тем переговорів – продовження постачання F-16.

Про це написав президент України Володимир Зеленський в соціальній мережі Х.

Очікується, що цього року Україна отримає нові винищувачі, які допоможуть закрити небо та забезпечити безпеку держави.

Нідерланди підтвердили свою підтримку, наголосивши на принципах: “нічого про Україну без України” та “нічого про Європу без Європи”.

Президент наголосив, що Україна вдячна Нідерландам за всю надану допомогу та їхню готовність збільшувати підтримку.

"Нас обʼєднує розуміння щодо необхідності посилювати нашу військову міць як гарантію безпеки для України та всієї нашої Європи", – написав президент.

Ця співпраця є важливою не лише для України, а й для всієї Європи, яка має залишатися єдиною перед глобальними викликами.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати гарантії безпеки цього року, але не хоче жодних таких гарантій від Росії.

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