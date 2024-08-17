Чи припинить Німеччина військову допомогу Україні: у МЗС прокоментували скандальну статтю ЗМІ

В українському МЗС відреагували на статтю німецького видання Frankfurter Allgemeine про те, що військову допомогу Києву планують заморозити.

Повідомлення про нібито припинення урядом Німеччини військової допомоги Україні є некоректними та маніпулятивними. Рівень підтримки нашої країни на наступний рік буде відомий лише після затвердження бюджету, яке очікується в листопаді.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий в коментарі Укрінформу.

"Повідомлення про те, що Німеччина буцімто припиняє військову допомогу Україні, некоректні. Це така сама маніпуляція, як і попередні повідомлення про зменшення допомоги на наступний рік удвічі", - зазначив він.

Речник МЗС зауважив, що в Німеччині справді триває бюджетний процес, "за яким ми уважно спостерігаємо". За його словами, очікується, що бюджет буде затверджений у листопаді, і лише тоді буде відомий рівень підтримки України на наступний рік.

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"Нині, як і минулоріч, уряд ФРН запланував у проєкті бюджету певну суму допомоги Україні. Вона аналогічна тій, яка була запланована минулого року на цьому етапі бюджетного процесу. Минулоріч ця сума зросла на парламентському етапі ухвалення бюджету восени", - нагадав Тихий.

Він запевнив, що українська сторона продовжує працювати з німецькими партнерами над збереженням і зміцненням підтримки України. Георгій Тихий додав, що українська сторона вдячна Німеччині, яка залишається лідером серед європейських країн за обсягами підтримки України, а також відзначив, що німецька допомога вже врятувала тисячі життів в Україні та є стратегічно важливою для захисту життів у подальшому.

"Розраховуємо, що уряд ФРН знайде можливість додаткового фінансування потреб Сил оборони України і в цьому році", - зазначив Тихий.

Речник МЗС також висловив сподівання на швидку та небюрократичну імплементацію рішення лідерів Групи Семи про використання прибутків від заморожених російських активів на користь України.

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"На нашу думку, ці кошти мають не замінити, а доповнити триваючу європейську та німецьку допомогу", - зауважив він.

Нагадаємо, що німецька газета Frankfurter Allgemeine написала, що в німецькій опозиції кажуть про замороження фінансової, а відтак і військової підтримки Києва.

Видання зазначило, що додаткові заявки від Міністерства оборони Німеччини щодо військової допомоги Україні більше не будуть затверджуватися на вимогу канцлера Олафа Шольца, хоча вже схвалені матеріали в більшості випадків продовжують постачатися.

Причиною цього є заходи жорсткої економії з боку німецької канцелярії та міністерства фінансів. Видання зазначає, що заборона нібито вже діє і ситуація для України також може незабаром погіршитися, оскільки "заплановану військову підтримку планують скоротити майже вдвічі наступного року", а потім зменшити до менш ніж десятої частини від нинішньої суми у 2027 році.

Уряд Німеччини планує скоротити видатки на підтримку України

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