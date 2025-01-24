Чи під силу Трампу змусити Кім Чен Ина припинити підтримку Росії: політтехнолог відповів

Цілком можливим є сценарій, коли президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час особистої зустрічі з диктатором Північної Кореї Кім Чен Ином міг би змусити Пхеньян припинити підтримку агресорки Росії.

Таку думку висловив політтехнолог Тарас Загородній у коментарі YouTube-каналу "РБК-Україна".

"Він (Трамп – Ред.) скаже: "Скільки тобі дає Путін? Я дам більше". У кого більше грошей? У США. Він скаже так або ж так: "Ти ж розумієш, що в американських стратегічних бомбардувальників теж є цілі на території Північної Кореї. Не треба з нами гратися в ті ігри, які погано точно для тебе закінчаться". Тож така розмова буде", – пояснив Загородній.

За словами політтехнолога, Трампу вже вдавалося досягти певних домовленостей з Кім Чен Ином під час попередньої каденції. Тоді результатом переговорів стало припинення ракетних запусків у бік США та зупинка ядерних випробувань, які здійснювала Північна Корея.

"У Трампа було завдання забезпечення безпеки Сполучених Штатів Америки", – додав Загородній.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що Китай зможе допомогти зупинити війну РФ проти України. Трамп похвалився, що у нього завжди були хороші відносини з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Читайте також:

Трамп уже шокував весь світ! Путін благає Вашингтон про зустріч!?