Чи піде Кремль на поступки після переговорів в Саудівській Аравії: аналітики відповіли

Переговори Росії зі США в Ер-Ріяді не продемонстрували ознак, що Кремль готовий йти на поступки.

Зустріч російських та американських офіційних осіб в Саудівській Аравії 18 лютого, як і раніше, не демонструє жодних ознак, що Росія готова піти на будь-які значущі поступки щодо України.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що російський "фюрер" Володимир Путін залишається незацікавленим у добросовісних переговорах і зберігає свою мету знищити українську державу. Зокрема, про це свідчать й останні заяви офіційних осіб країни-агресорки РФ. Вони неодноразово заперечували суверенітет України над її міжнародно визнаними кордонами 1991-го та легітимність українського уряду.

Зокрема речник Кремля Дмитро Пєсков 16 лютого сказав, що Росія скоригувала свою позицію щодо потенційних переговорів з Україною через нібито "дефіцит" суверенітету в Україні. Також кремлівські чиновники просувають наративи про те, що Володимир Зеленський є "нелегітимним" та намагаються стверджувати, що президент України нібито не має повноважень вести переговори, а Москва не зобов'язана виконувати будь-які угоди, які він може підписати в майбутньому.

"Теорія перемоги Путіна й надалі передбачає, що російські військові можуть підтримувати повільне, повзуче просування на полі бою довше, ніж українські війська оборонятися, а Захід буде готовий підтримувати Україну", - наголосили в ISW.

Зазначається, що очільник Кремля може погодитися на припинення вогню та мирну угоду, щоб дати своїй армії час відпочити та відновитися. Крім того, серед західних офіційних осіб існує думка, що Путін може "пройтися по ходу" переговорів, щоб побачити, які поступки він може отримати, і повернути Росію до світової спільноти. Своєю чергою, два чиновники Конгресу та колишній високопоставлений чиновник адміністрації США відзначили, що "широкі амбіції" диктатора РФ залишилися незмінними з моменту завершення правління експрезидента Джо Байдена до нової адміністрації Дональда Трампа.

"Оцінки західної розвідки показують, що Путін не змінив своєї теорії перемоги в Україні і все ще вірить у військову перевагу РФ та в те, його країна може пережити Захід і Україну на полі бою", - додають в Інституті.

Нагадаємо, 18 лютого відбулася зустріч Росії зі США в Ер-Ріяді. Американський президент Дональд Трамп дав оцінку переговорам, назвавши їх вдалими. Крім того, він вважає, що Росія "хоче щось зробити та зупинити війну".

Читайте також: