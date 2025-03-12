Чи піде Путін на компроміс із Трампом: Портников озвучив неочікувану оцінку

Журналіст припустив, як очільник Кремля може сприйняти пропозицію про перемир’я на фронті.

Президент Росії Володимир Путін може вважати, що якщо він не знайде якогось компромісу із президентом США Дональдом Трампом, ситуація у війні розвиватиметься не на користь РФ.

Таку думку український журналіст, публіцист Віталій Портников висловив у ефірі свого YouTube-каналу.

"Путін може вважати, що якщо він не знайде якогось компромісу з Трампом, ситуація у російсько-українській війні буде розвиватися не на користь Російської Федерації. Але російський президент може вважати за необхідне використати певну паузу для того, щоб досягти успіхів саме на фронті і захопити ще якусь частину української території, щоб з цією вже захопленою частиною повернутися до перемовин зі Сполученими Штатами сьогодні або через певний час", – припустив Портников.

За його оцінками, наразі неможливо точно передбачити, якою буде позиція російської сторони, і чому Путін має змінити своє ставлення до неприйняття будь-якого перемир’я на російсько-українському фронті.

Нагадаємо, раніше Портников висловив думку, що Путін навряд чи погодиться на 30-денне перемир’я, про яке попередньо домовились Україна та США на переговорах у Саудівській Аравії.