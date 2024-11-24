Чи піде Трамп на “гнилий компроміс” з Путіним: український дипломат зробив прогноз

Обраний президент США Дональд Трамп прагне кардинально посилити вплив Сполучених Штатів у світі та їхню геополітичну роль. Тому він не погодиться на “гнилий компроміс” із президентом держави-агресорки Володимиром Путіним, покинувши напризволяще Україну та українців.

Таку думку висловив в інтерв’ю “Радіо Свобода” відомий український дипломат, посол України в Бразилії Андрій Мельник.

За його словами, обрання Дональда Трампа президентом США може стати “новим шансом у новому розкладі”, який ще до кінця не зрозумілий, оскільки команда нової адміністрації США ще не сформована.

“Я особисто не вірю і не вірив у всі ті страшилки, про які ми з вами читали і чули, якими нас, українців, лякали щодо можливого примушення України до миру. Мені здається, що Дональд Трамп насамперед прагне увійти в літопис історії як один із найбільш успішних президентів США. Дональд Трамп прагне відновити славу Америки”, - зауважив Мельник.

Український дипломат вважає, що прагнення новообраного президента Трампа зберегти за США беззаперечне лідерство вільного світу не дозволить йому “укласти через наші голови якийсь гнилий компроміс із Путіним”.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський робить ставку на обраного президента США Дональда Трампа та вбачає у ньому шанс на швидке завершення війни, яку розпочала Росія.

"Росія й Україна зупиняться"! Перші заяви й нова команда Трампа

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