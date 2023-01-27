Чи підніме Путін білий прапор: Пономарьов про можливість переговорів Кремля з Заходом

Президент Росії Володимир Путін не погодиться на обговорення з Заходом умов своєї капітуляції. Для Путіна краще, щоб всі загинули разом з ним, ніж піти на такі перемовини. Водночас, західні лідери теж хочуть домовлятися не з нинішнім президентом РФ, а з його можливими наступниками.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua російський опозиціонер, ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

На запитання, чи підніме Путін білий прапор над Кремлем, Пономарьов відповів:

"Для Путіна відійти від влади - це величезна особиста небезпека. Він розуміє, що які б не були обіцянки під тиском міжнародного співтовариства та законів, він може бути жертвою цього, може бути переданий правосуддю, знищений фізично. Будь-що може відбутися. Це буде питання самозбереження тих людей, які будуть його наступниками. Питання довіри тут дуже сумнівне".

За його словами, для Путіна такі переговори дуже небезпечні - "йому краще, щоб усі загинули разом з ним, ніж відійти мирно від влади".

"Тут повинна бути дуже серйозна пропозиція, чимось підкріплена, до якої можна буде ставитись з певним рівнем довіри. Але я вважаю, що ніхто з Путіним вести перемовини не буде, цей час вже минув. Це буде токсично для міжнародних лідерів. Вони можуть вести перемовини з наступниками, з умовним Мішустіним, Кірієнком, Кудріним, представниками "системних лібералів"... З такими людьми можна вести перемовини, але ці люди можуть вести перемовини винятково тоді, коли вони будуть розуміти, що в небезпеці, і що Захід їм пропонує якийсь захист", - пояснив ексдепутат Держдуми.

Нагадаємо, російський політолог Аббас Галлямов з посиланням на свої джерела повідомив, що президент РФ Володимир Путін та його поплічники розробляють план втечі до Латинської Америки на випадок поразки у війні та держперевороту.

Радник Офісу президента Олексій Арестович стверджує, що Путін нібито тричі просив у Китаю політичного притулку.

Своєю чергою, військовий експерт Михайло Самусь прогнозує, що Росія вже незабаром може піти з усіх окупованих територій України, включаючи Крим, самоізолюватися і остаточно перетворитися на диктатуру фашистського типу. Путін, незважаючи на поразку у війні, утримає владу, але завадити вступу України до ЄС та НАТО більше не зможе.

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