Чи підпишуть угоду про корисні копалини зі США: Reuters дізнався важливі деталі

США та Україна все ж підпишуть угоду про корисні копалини.

Адміністрація президента США Дональда Трампа та Україна все-таки планують підписати обговорювану угоду про корисні копалини після катастрофічної зустрічі в Овальному кабінеті в п’ятницю.

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, Трамп сказав своїм радникам, що хоче оголосити про угоду у своєму зверненні до Конгресу у вівторок увечері (за американським часом. В Україні вже буде майже ранок, березня). Однак джерела попереджають, що угода ще не підписана і ситуація може змінитися.

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Білий дім, Офіс президента України та посольство України у Вашингтоні не відповіли на запити журналістів про коментарі.

Раніше віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс сказав, що Дональд Трамп все ще "відданий угоді про рідкісноземельні мінерали".

Спікер Палати представників США Джонсон також виступає за негайне укладення угоди про рідкісноземельні метали.

Президент Володимир Зеленський своєю чергою запевнив, що угоду про мінерали та безпеку Україна готова підписати "в будь-який час і в будь-якому зручному форматі".

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