Чи підтримуватиме Британія Україну після відставки Джонсона: пані посол відповіла

Британія допомагатиме та підтримуватиме Україну й після відставки прем'єра Бориса Джонсона.

Про це заявила пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс в інтерв'ю РБК-Україна.

За її словами, коли восени з'явиться новий прем'єр потрібно буде зав'язувати нові дружні стосунки. Але вона запевнила, що "політика залишається сильною і хто б не зайняв посади, вони знатимуть, що частина їхньої роботи полягатиме у подальшому розвитку дружби, яку започаткували їхні попередники".

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"Ми (Велика Британія) союзники, партнери і друзі України. І ми збиралися підтримати Україну, щоб відбити це вторгнення (Росії). І ця політика була послідовною та чіткою ще до вторгнення і протягом усього вторгнення. Вона (політика) є сильною і залишатиметься сильною незалежно від того, хто змінить Бориса Джонсона", - сказала Сіммонс.

Дипломатка наголосила, що немає жодних причин думати, що майбутній прем’єр-міністр не буде таким самим другом України.

"Найбільш екстраординарним для мене, як для пані посла, стало те, що під час цієї кризи так багато наших міністрів розвинули дружбу та міцні стосунки з українськими міністрами, так багато з яких відповідають за управління та реагування на це вторгнення. Тому я цілком впевнена, що ця дружба триватиме", - пояснила Сіммонс.

Як повідомлялося, у Міноборони Британії заявили, що у війні з Україною Путін робив ставку на серпень.

Нагадаємо, Джонсон заявив, що настав момент, коли Україна повинна вдарити по військах РФ.

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