Чи підтримує Британія вступ України до НАТО: Джон Гілі прокоментував заяву очільника Пентагону

Міністр оборони Британії Джон Гілі на пресконференції після засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі у середу, 12 лютого, заявив, що Україна має стати повноцінним членом НАТО. Водночас Гілі зауважив, що цей процес вимагає певного часу для реалізації.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Британський міністр, який головував на "Рамштайні", впевнений, що "місце України – в НАТО", але він не виключає, що процес вступу може бути довгим.

"Я завжди чітко заявляв, що законне місце України – в НАТО. Це процес, який забере деякий час. Наш обов'язок, мій обов'язок як міністра оборони, обов'язок країн за нашим столом – зробити так, щоб Україна мала якомога сильнішу позицію", – наголосив Гілі.

Він додав, що сьогоднішня заява нового очільника Пентагону Піта Гегсета підтвердила його "прихильність до подальшої участі" США в контактній групі у форматі "Рамштайн", яка координує міжнародну допомогу Україні у її протистоянні російській агресії.

"Те, про що він заявив – це його зобов'язання", – підкреслив Гілі.

На думку британського очільника оборонного відомства, цілі Сполучених Штатів та Великої Британії збігаються – "побачити довгострокове розв'язання конфлікту" між Україною та Росією.

"Це рішучість працювати пліч-о-пліч, але також бачити, як інші країни, особливо в Європі, посилюють підтримку України. І ми будемо посилювати підтримку, будемо робити більше для європейської безпеки, ... більше оборонних витрат – ми будемо це робити", – підсумував Гілі.

Нагадаємо, міністр оборони США відкинув участь американських військових у миротворчій місії в Україні, а також заявив, що Київ має відмовитись від повернення окупованих територій та вступу до НАТО.

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