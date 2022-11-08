Чи підтримують російські еліти Путіна у війні з Україною: опозиціонер назвав відсоток нелояльних

На думку Іллі Пономарьова, російська влада навіть більш опозиційно налаштована проти дій Путіна, ніж прості громадяни.

Майже 90% російських еліт не сприймають і не підтримують війну в Україні.

Таку думку висловив російський опозиційний політик, колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов, інформує FREEДОМ.

"Найважливіше завдання на цьому етапі — щоб у Росії побачили альтернативу. Тому що колись Ленін мав визначення революційної ситуації: “Верхи не можуть, низи не хочуть”. Це все пам’ятають, але всі забули, що там є ще третя частина цього визначення революційної ситуації – наявність революційної альтернативи. Тобто наявність відповіді на запитання: якщо не Путін, то хто, якщо не Путін, то що", — зазначив Пономарьов.

За його словами, російська влада навіть більш опозиційно налаштована проти дій Путіна, ніж прості громадяни.

"Рівень неприйняття війни, бойових дій — 90%”, — вважає політик.