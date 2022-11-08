Чи підтримують російські еліти Путіна у війні з Україною: опозиціонер назвав відсоток нелояльних

На думку Іллі Пономарьова, російська влада навіть більш опозиційно налаштована проти дій Путіна, ніж прості громадяни.
Майже 90% російських еліт не сприймають і не підтримують війну в Україні.
Таку думку висловив російський опозиційний політик, колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов, інформує FREEДОМ.
"Найважливіше завдання на цьому етапі — щоб у Росії побачили альтернативу. Тому що колись Ленін мав визначення революційної ситуації: “Верхи не можуть, низи не хочуть”. Це все пам’ятають, але всі забули, що там є ще третя частина цього визначення революційної ситуації – наявність революційної альтернативи. Тобто наявність відповіді на запитання: якщо не Путін, то хто, якщо не Путін, то що", — зазначив Пономарьов.
За його словами, російська влада навіть більш опозиційно налаштована проти дій Путіна, ніж прості громадяни.
"Рівень неприйняття війни, бойових дій — 90%”, — вважає політик.
Чи буде заколот?
Дедалі частіше політологи, військові експерти та російські опозиціонери говорять, що між "вежами Кремля" почалася боротьба за владу.
Ілля Пономарьов раніше заявляв, що у Росії з'явилася група, яка хоче прибрати військове керівництво РФ, зокрема – міністра оборони Шойгу і потенційного наступника Путіна, секретаря Ради Безпеки РФ Патрушева.
Секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що у Росії є щонайменше чотири армії, які не підпорядковуються одна одній. Свої армії має власне Шойгу, Кадиров, глава Росгвардії Золотов і керівник ПВК "Вагнера" Пригожин.
Радник ОП Олексій Арестович взагалі вважає, що можна говорити про 8 армій. На його думку, в РФ триває активна боротьба за можливість бути при владі у майбутньому.