Чи планує Трамп домагатися відставки Зеленського: міністр торгівлі США відповів

Щодо подальших кроків Вашингтона та можливої паузи у військовій допомозі Україні, Лютник зазначив, що Трамп уважно аналізує ситуацію.

Президент США Дональд Трамп не має наміру домагатися відставки Володимира Зеленського після напруженої зустрічі в Овальному кабінеті, що відбулася минулої п’ятниці.

Про це заявив міністр торгівлі США Говард Лютник в ефірі CNN.

На запитання журналістки, чи прагне Трамп відставки українського лідера, Лютник відповів однозначно: "Ні".

"Ні, він не втручається в українську політику", – підкреслив міністр. "Він хоче бути миротворцем".

Щодо подальших кроків Вашингтона та можливої паузи у військовій допомозі Україні, Лютник зазначив, що Трамп уважно аналізує ситуацію.

"Він буде ретельно обдумувати, що робити і як реагувати", – пояснив він.

Також міністр торгівлі підкреслив, що Трамп шукає шляхи для мирного врегулювання війни:

"Він з’ясовує, які інструменти він може використати щодо Росії та України, щоб посадити їх за стіл переговорів", – додав Лютник.

Раніше видання Bloomberg також писало, що Дональд Трамп вимагає від Зеленського вибачень. Те саме написало і видання NBC News. За його інформацією, представники адміністрації Трампа кажуть, що шлях до мирної угоди про припинення війни залежить від наступних кроків Зеленського.