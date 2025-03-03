Чи планує Трамп домагатися відставки Зеленського: міністр торгівлі США відповів

Щодо подальших кроків Вашингтона та можливої паузи у військовій допомозі Україні, Лютник зазначив, що Трамп уважно аналізує ситуацію.
Президент США Дональд Трамп не має наміру домагатися відставки Володимира Зеленського після напруженої зустрічі в Овальному кабінеті, що відбулася минулої п’ятниці.
Про це заявив міністр торгівлі США Говард Лютник в ефірі CNN.
На запитання журналістки, чи прагне Трамп відставки українського лідера, Лютник відповів однозначно: "Ні".
"Ні, він не втручається в українську політику", – підкреслив міністр. "Він хоче бути миротворцем".
Щодо подальших кроків Вашингтона та можливої паузи у військовій допомозі Україні, Лютник зазначив, що Трамп уважно аналізує ситуацію.
"Він буде ретельно обдумувати, що робити і як реагувати", – пояснив він.
Також міністр торгівлі підкреслив, що Трамп шукає шляхи для мирного врегулювання війни:
"Він з’ясовує, які інструменти він може використати щодо Росії та України, щоб посадити їх за стіл переговорів", – додав Лютник.
Раніше видання Bloomberg також писало, що Дональд Трамп вимагає від Зеленського вибачень. Те саме написало і видання NBC News. За його інформацією, представники адміністрації Трампа кажуть, що шлях до мирної угоди про припинення війни залежить від наступних кроків Зеленського.
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