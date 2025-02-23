Чи планує Україна "переманити" Китай на свій бік: Зеленський відповів

Зеленський також наголосив, що Європа вже активно думає про збільшення своєї допомоги Україні у разі подальших викликів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він не хоче думати про план Б щодо завершення війни з Росією, підкреслюючи важливість боротьби до кінця.

Про це він сказав під час пресконференції “Україна. Рік 2025”.

Він зазначив, що основною метою є збереження підтримки з боку Сполучених Штатів Америки, оскільки США залишаються важливим партнером для України.

Зеленський також зауважив, що до початку війни Україна мала значний товарообіг з Китаєм, і зараз, незважаючи на війну, економічні відносини з Китаєм залишаються важливими.

“Ми не можемо відкидати тих чи інших партнерів або допомогу. Китай може зіграти важливу роль, якщо питання територіальної цілісності України стане на порядок денний”, – зазначив президент.

Він додав, що хоча наразі немає серйозних сигналів від Китаю, зокрема, щодо його готовності допомогти Україні в боротьбі з Росією, Україна не відкидає можливість такої допомоги в майбутньому.

Нагадаємо, бажання всіх – примусити Путіна закінчити гарячу фазу війни. Для її завершення необхідно забезпечити гарантії безпеки для України.

Читайте також: