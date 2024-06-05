Чи планують США відправляти військових інструкторів до України: у Байдена відповіли

Сполучені Штати Америки не планують відправляти своїх військових інструкторів до України.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, пише The Guardian.

"Зі свого боку, ми не плануємо навчальної місії в Україні", - сказав Салліван.

Він додав, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони, над чим зараз працює Вашингтон. Також українські захисники потребують "постійного потоку зброї", який їм надаватимуть США.

Нагадаємо, днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Франція відправить військових інструкторів до України. З його слів, вони невдовзі відвідають українські навчальні центри та ознайомляться з їхньою інфраструктурою та персоналом.

Натомість екскомандувач полку морської піхоти Франції Пер де Йонг каже, що в Україні перебувають французькі військові інструктори ще від початку повномасштабного вторгнення. Він вважає, що оголошення щодо відправлення інструкторів вплине лише на зростання їхньої кількості.

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