Чи планують США з Ізраїлем "бомбити Іран": відповідь Трампа

Президент США Дональд Трамп хотів би бачити угоду Ізраїлю та Ірану. Це потрібно, що "контролювати, перевіряти, інспектувати".

Про це Трамп сказав в інтерв'ю Fox News.

"Знаєте, багато людей думають, що ми чи Ізраїль збирається напасти на Іран. Але в цьому ми потрібні Ізраїлю. Ми всім потрібні. У нас є зброя. Ми маємо силу. Ми дуже сильні. Я відновив нашу армію. Люди забувають. Вони (Байден - ред.) не повинні були давати багато Афганістану, що вони зробили. Вони багато дали. Для цього не було підстав", – стверджує очільник США.

Трамп наголосив, що США дуже сильні, бо у них є речі, яких немає ні в кого. Тому Штати потрібні Ізраїлю.

"Але всі думають, що Ізраїль, з нашою допомогою чи з нашого схвалення, увійде та розбомбить їх до біса. Я б волів, щоб цього не сталося. Я б краще побачив угоду з Іраном. Угоду, щоб контролювати, перевіряти, інспектувати, а потім підірвати або просто переконатися, що ядерної зброї більше немає", – завершив Трамп.

Раніше Ізраїль слідом за Сполученими Штатами заявив про вихід із Ради ООН з прав людини.

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