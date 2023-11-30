Чи почне ЄС переговори про вступ України в грудні: відповідь очільника МЗС Латвії

Україна активно впроваджує реформи навіть під час війни. Це свідчить про рішучість нашої країни, що впливає на рішення почати переговори про вступ до ЄС.

Лідери ЄС під час саміту, який пройде 14-15 грудня, найімовірніше, ухвалять рішення про початок переговорів про вступ України.

Про це розповів очільник МЗС Латвії Криш'яніс Каріньш в інтерв'ю РБК-Україна.

"Щодо європейської інтеграції, я дуже сподіваюся, що ми, Європейський Союз, зможемо у грудні прийняти пропозицію Європейської комісії про відкриття офіційних переговорів. Я вважаю, що це надзвичайно важливо як символічно, так і практично", - сказав він.

Водночас міністр закордонних справ Латвії зазначив, що переговори - це складний процес, навіть коли немає війни.

"А ваша країна проводить реформи під час війни, чого нікому ніколи не доводилося робити. Той факт, що ви готові це зробити, вже говорить про рішучість вашої країни. І я дуже переконаний, і ми доводитимемо це на грудневому саміті, щоб сказати "так" (рішенню про відкриття переговорів з Україною - ред.)", - сказав Криш'яніс Каріньш.

Переговори про вступ України до ЄС

На початку листопада Єврокомісія ухвалила рішення рекомендувати розпочати процес переговорів про вступ України до Євросоюзу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала понад 90% рекомендацій, які пропонувала Єврокомісія після звіту минулого року.

Згодом конференція президентів Європарламенту також публічно виступила за те, щоб Європейська рада підтвердила початок переговорів про вступ України до ЄС.

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