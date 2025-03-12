Чи погодиться Росія на західний контингент в Україні: заява Лаврова

Україна залишилася б у межах 1991 року без Криму та якоїсь території Донбасу, якби київський режим умів йти на компроміс та реалізовував би власні ініціативи.

Таку заяву зробив очільник МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Російський міністр також заявив, що "для Москви пріоритетом є захист людей, яких київський режим за допомогою законів нібито позбавив історії".

Також, на його думку, президент США Дональд Трамп не хоче надавати гарантії безпеки Україні, яку очолює Зеленський.

"У такому випадку інтереси Росії та США ніколи не будуть ідентичними, вони не можуть збігатися навіть на 50%", - пояснив він.

Сергій Лавров також вкотре повторив тезу, що "Росія не прийме присутність на українській території військ країн НАТО під будь-яким прапором, у будь-якій якості, зокрема миротворців, що становить загрозу Росії".

Раніше аналітики повідомили, що Сергій Лавров намагається використати дискусії між США та ЄС щодо можливого розгортання європейських миротворчих сил в Україні, щоб активізувати вимоги Кремля щодо зміни режиму в Україні.

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