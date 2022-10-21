Чи потрібна Китаю сильна Росія: Жданов заявив про велику зміну світоустрою

Китай та США хотіли би бачити Росію сировинним придатком.
Військовий експерт Олег Жданов вважає, що сильна Росія не потрібна ні Китаю, ні США, натомість їм вигідно, щоб РФ узагалі не була міжнародним гравцем.
Про це Жданов сказав в ефірі свого YouTube-каналу.
"Йде сьогодні велика зміни світопорядку, світоустрою – я б навіть так сказав. Відповідно, цей світоустрій тягне за собою переділ сфер впливу. Сі Цзіньпін у своїй промові сказав про біполярний світ. Тобто він сподівається, що Китай і Сполучені Штати стануть основними гегемонами в цьому світі. Штати виступатимуть як колективний Захід, Китай буде як колективна Азія або інша якась група країн", – розповів експерт.
Він зазначив, що в такому разі обом сторонам – і Китаю, і США – вигідно, щоб Росія взагалі не була міжнародним гравцем.
"Щоб Росія була країною середнього світу без ядерного озброєння і слугувала сировинним придатком, поділеним між гегемонами цього світу, і не становила жодної воєнної загрози. Гадаю, саме так Китаю бажано бачити Російську Федерацію", – додав Жданов.
Китай і Росія
Китай ставиться до Росії, як до свого васала. Якщо в Росії почнуться процеси розпаду, Китай буде зацікавлений створити на її землях кілька маріонеткових держав, переконаний ексголова МЗС України Павло Клімкін. Проте поки що Пекін незацікавлений у поразці Москви у війні з Україною.
Зауважимо, хоч у США і не бачать ознак того, що Китай допомагає у війні Росії проти України, в Єврокомісії кажуть, що Пекін та ще Туреччина допомагають Москві обходити санкції.
Раніше Жданов прогнозував, що за кілька років південна частина східного Сибіру і Далекого Сходу негласно перейде під юрисдикцію Китаю.
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