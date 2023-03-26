Чи "потягне" Росія війну на виснаження: ексофіцер ЦРУ розкрив справжні наміри Путіна

Російський диктатор Володимир Путін намагається довести, що готовий до тривалої війни на виснаження. Проте така війна небезпечна для Росії і може стати для неї провальною.

Про це заявив колишній оперативний офіцер Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Дуглас Лондон у статті для WSJ.

"Путін, швидше за все, не сподівається на війну на виснаження, але хоче, щоб світ думав, що він сподівається. Якщо Кремль зіткнеться з війною, яку неможливо виграти, найкращий результат, який він може очікувати, — це замаскувати цю слабкість і залякати своїх ворогів. Російська армія може піти за свої кордони без серйозних наслідків, і президент РФ добре це знає", — сказав він.

Колишній співробітник ЦРУ зазначив, що рік тому Путін зробив помилку, коли очікував, що Україна швидко впаде через введення російських військ. За його словами, Путін поводиться так, наче не вірить, що зможе вижити, якщо вийде з цієї війни.

"Насправді війна є екзистенційною лише для української сторони. Рік тому він зробив помилку, коли мав очікування, що рішучість України швидко зазнає краху через введення російських військ. Путін, здається, усе ще думає як офіцер розвідки. Вони рідко роблять ту саму помилку двічі, особливо, коли їм було соромно", – зазначає Дуглас Лондон.

Також він зауважив, що Кремль докладає шалених зусиль для зміцненням рубля та пошуку альтернативних покупців своїх енергоресурсів, та все одно отримує менший прибуток і втрачає гроші. І в міру того, як війна триває, Путін стикатиметься з дедалі складнішим вибором між фінансуванням армії та станом економіки.

Екс-розвідник вважає, що будь-які військові поставки, які Росія шукає від Китаю, Ірану та Північної Кореї, навряд чи будуть "благодійними пожертвуваннями".

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"Усе це говорить про те, що чим довше триває війна, тим гірше для Москви. Час дозволяє Києву розгорнути сучасну зброю, яка зараз на шляху до України, і щойно навчених українських військових, які повертаються із Заходу. Більше часу також дозволить збільшити продуктивність ланцюжків постачання боєприпасів, які будують США. Додайте все це, і Україна, швидше за все, матиме те, що потрібно для її довгоочікуваного контрнаступу. Путін може дати відсіч цим силам, але робити ставки на все, що він може, — це надзвичайно ризикована авантюра. Якщо Україна переможе, чи зможе він пережити втрату Криму та поразку його військ", — підсумував автор статті.

Нагадаємо, що диктатор Путін розмріявся, що у Росії буде втричі більше танків, ніж у ЗСУ.

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