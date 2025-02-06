Відмова України від НАТО для завершення війни: спецпредставник Трампа пояснив, від чого це залежить

Кіт Келлог планує зустрітися зі світовими лідерами, щоб обговорити війну Росії в Україні та отримати краще уявлення про позицію європейських країн.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що необхідність поступки членством України в НАТО стане зрозумілою після Мюнхенської конференції з безпеки, яка пройде 14-16 лютого.

Про це він говорив в ефірі Fox News.

Келлогг не став коментувати, до чого приходить Трамп, коли мова заходить про підтримку членства України в Альянсі чи Росії, яка заперечує проти цього.

"Це одна з причин, чому я їду наступного тижня до Європи, щоб побачити їх віч-на-віч", - сказав він.

Відвідуючи Мюнхенську конференцію з безпеки, Кіт Келлог планує зустрітися зі світовими лідерами, щоб обговорити війну Росії в Україні та отримати краще уявлення про позицію Великої Британії, Німеччини, Данії та інші провідних країн, що надають військову допомогу Україні.

“Коли ви розробляєте плани по припиненню цієї бійні, ви повинні переконатися, що відчуваєте всіх учасників гри. Як тільки ми проведемо ці особисті дискусії, тоді ви дійсно зможете працювати… над поступками”, наголосив спецпредставник Трампа.

Кіт Келлог також додав, що буде тиснути на союзників по НАТО, щоб вони збільшили витрати на оборону і, за вказівками Трампа, взяли на себе тягар війни в Україні.

Раніше спецпредставник Трампа заявив, що обидві сторони повинні будуть піти на поступки, якщо сподіваються домовитися про врегулювання війни.

Нагадаємо, раніше телеканал "Рада" з посиланням на власні джерела повідомив, що спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог прибуде до Києва 20 лютого.

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