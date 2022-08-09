Чи поїде Зеленський на саміт G20, якщо там буде Путін: Подоляк розповів

Президент Володимир Зеленський вважає, що зараз, коли Росія веде війну в українських регіонах, повинен перебувати у своїй країні, а онлайн-формати дозволяють йому ефективно працювати на будь-яких самітах.

Проте президент Володимир Зеленський може відвідати осінній саміт "Великої двадцятки" в Індонезії, якщо на ньому буде присутній російський диктатор Володимир Путін.

Про це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив в інтерв'ю ВВС.

За його словами, якщо на саміт G20 приїде Путін, то українська делегація повинна буде обміркувати необхідність своєї присутності.

" Тому що присутність Путіна в будь-якому місці, на будь-якому саміті побічно означає, що організатори саміту легітимізують позицію Росії, яка напала на суверенну державу. Ви ніби даєте таким чином знати всім іншим: дивіться, ми вважаємо, що Росія мала право прийти і вбити українських дітей. Треба так до цього ставитися", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, Подоляк розповів, чи є зараз у Зеленського бажання розмовляти з Путіним.

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