Чи примушували Зеленського лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії до перемовин з РФ: підсумки візиту

Чи примушували Зеленського лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії до перемовин з РФ: підсумки візиту

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підвів підсумки візиту лідерів Франції, Італії, Румунії та Німеччини до Києва.

Кулеба зазначив, що "день був справді крутий", хоча міністрові довелося працювати на милицях, адже недавно він зламав ногу.

Про це голова МЗС написав у Facebook.

Санкції

Іноземні лідери отримали повні пакети напрацювань групи Єрмака - Макфола щодо подальших санкцій. Гості визнали, що деякі країни Європи відчувають "втому від санкцій", але особисто вони "готові рухатися далі".

"Нові санкції будуть", – запевнив Кулеба.

Зброя

"Були деякі нові корисні оголошення. Президент подякував і на цифрах пояснив, чому треба більше і частіше. Гості почули", – зазначив голова МЗС

Кандидатство у члени ЄС

Кулеба запевнив, що Україна стала ближчою до отримання статусу кандидата на членство в ЄС.

"Але ще не всі перешкоди подолано, не всі пастки обійдено. Рішення ухвалюється консенсусом, тому усі командно продовжуємо спокійно, зосереджено працювати на результат", – пояснив він.

Зерно

Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі та президент Румунії Клаус Йоганніс погоджуються, що довіряти Росії не можна.

У питання розблокування портів треба працювати через ООН і мати чіткі гарантії, наголосив міністр.

"Паралельно будемо суттєво розвивати наземні коридори. Тема зерна безпосередньо пов’язана з темою сприйняття нашої війни в Африці, Азії та Латинській Америці. На цю тему теж дії скоординували", – каже глава МЗС.

Переговори з РФ

Кулеба запевнив, що іноземні гості "не примушували, не схиляли, не тиснули" на українську владу.

"Україна повинна виграти цю війну" - показові слова Макрона. Моя порада - облиште цей страх. Здається, за останній час президент і вся його дипломатична команда дали достатньо підстав повірити, що ми не ті, кого можна примусити, схилити, затиснути або розвести", – підсумував міністр.

Подробиці візиту Макрона, Шольца, Драґі та Йоганніса до України та їхні головні заяви читайте за посиланням.

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